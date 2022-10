Union SG houdt tien Buffalo's makkelijk af en blijft verbazen in de Jupiler Pro League

Bij Union SG is er heel veel vertrouwen de laatste weken, bij AA Gent is het allemaal broos - ondanks de 3-0 afgelopen weekend tegen KV Mechelen. En dus was het afwachten wat het in het Dudenpark zou gaan worden.

Karel Geraerts had afgelopen weekend nog flink geroteerd, maar koos tegen AA Gent toch opnieuw voor zijn vaste ploeg. Nieuwkoop, Boniface, Teuma, Adingra en Kandouss kwamen op die manier terug in de ploeg in het Dudenpark.

Bij de bezoekers veel minder wissels. Depoitre kreeg voorin wel de voorkeur op Cuypers, verder werden dezelfde namen de wei ingestuurd door Hein Vanhaezebrouck. Die was zelf wel afwezig in Vorst (lees het HIER nog eens na), maar had vooraf wel de tactische bespreking voor zijn rekening genomen.

Lazare met de snelle 1-0

Aan de andere kant van het Dudenpark was er op woensdagavond een concert van Sum 41, de Canadese punkrockband waar dertigers mee zijn opgegroeid. In Union - Gent overigens ook geen gebrek aan geluid of concerten.

De fans waren massaal opgedaagd, al hadden ze een duidelijk signaal naar de Pro League: de twaalfde man heeft ook een kalender. Om 18u41 op woensdag hing de bal namelijk al in de touwen. En hoe! Lazare trapte de bal onhoudbaar in de bovenhoek voorbij Nardi en Union snel op rozen.

In too deep

Daarna viel de onmacht van Gent op tegen een simpelweg beter Union. De Brusselaars leken bijwijlen niet echt diep te moeten gaan om toch dominant te zijn tegen vaak wijfelende Buffalo's, inclusief balverliezen en individuele fouten.

Ngadeu kreeg snel na rust een rode kaart nadat hij Vanzeir als laatste man foutief moest afstoppen, in de slotfase kon uitblinker Lazare de 2-0 aanbieden aan diezelfde Vanzeir en zo de match gespeeld. Union is weer (even) alleen derde, het vergroot de kloof op AA Gent tot acht punten.