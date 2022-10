Lombaerts neemt de honneurs waar: Union SG - AA Gent, zónder Vanhaezebrouck

Geen Hein Vanhaezebrouck, maar wel Nicolas Lombaerts is de T1 van dienst in het Dudenpark in Vorst voor AA Gent bij Union.

Vanhaezebrouck werd ziek vorige week in Stockholm en gaf zondag ook al aan dat hij zich niet 100% fit voelde. "Mijn oog was wat ontstoken en dergelijke, daarom dat ik ook niet te veel van de bank ben gekomen. Ik voelde me echt slap." Lombaerts De oefenmeester van Gent bleef maandag en dinsdag afwezig op training, Peter Balette nam de honneurs waar op de persconferentie. Er was nog de hoop dat hij fit zou raken voor de verplaatsing naar Brussel, maar dat lukte dus niet. Op bezoek bij Union prijkt Nicolas Lombaerts als T1 op het wedstrijdblad.