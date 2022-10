Comeback KVK levert gelijkspel op, wedstrijd met twee gezichten in slotfase stilgelegd door protest Charleroi-fans

Het is een Charleroi - KVK geworden waar heel wat beleving rond hing. Wegens protest van fans van de thuisploeg met rookbommen en vuurpijlen moest de match in het slot even stilgelegd worden. Op het veld nam elke ploeg een helft voor zijn rekening.

Met vier wijzigingen langs beide zijden was het duidelijk dat coaches Still en Čustović iets anders wilden zien. Langs links lagen er voor Kortrijk wel mogelijkheden via Lamkel Zé. Aanvankelijk was er in deze wedstrijd echter vooral een rol van antiheld weggelegd. Een foute baltoets van hem lag aan de basis van de 1-0. Het in de verste hoek duwen door Heymans na een steekballetje van Mbenza was prima gedaan van allebei.

© photonews

© photonews

Eerder had Hosseinzadeh al de kans om te profiteren van een KVK-misser achteraan. De aanvaller had net te veel tijd nodig en zo kon Ilić hem voldoende hinderen. Naarmate de eerste helft vorderde kreeg Charleroi steeds meer greep op de match en bakte Kortrijk er steeds minder van. Ilaimaharitra schoot de 2-0 in de linkerbenedenhoek. Charleroi counterde bijna naar 3-0, Ilić belette Mbenza het scoren.

© photonews

Met 2-0 dus naar de koffie en die bleek redelijk straf: beide ploegen leken na de hervatting wel onherkenbaar. In positieve zin was dat te merken bij Kortrijk, dat veel meer dadendrang naar voren toonde en het heft prompt in handen nam. Patron tikte een kopbal van Guèye voor de zekerheid naast en was ook paraat op een schot van D'haene. De derde keer was het wel prijs.

Passief Charleroi na rust

Lamkel Zé zette zich achter de bal voor een vrijschop van aan de zijkant en pakte uit met een uitstekende inswinger. Guèye liep vrij en tikte de 2-1 binnen. Een passief Charleroi kreeg zo waar het om vroeg. Twintig minuten voor affluiten kwam het eindelijk zelf nog eens dreigen. Kayembe stak door naar Benlouali, Silva moest zijn doelman Ilić bijstaan.

Woede bij harde kern thuisploeg na gelijkmaker Avenatti

Charleroi leek de zege nog wel over de streep te trekken, tot KVK nog eens aanzette in het slot. Eerst redde Patron bij een kans voor Avenatti en schoot Mbayo tegen de binnenkant van de paal. De 2-2 volgde alsnog: Avenatti kopte de gelijkmaker binnen op een heerlijke voorzet van D'haene. Het teken voor de harde kern van Charleroi om rookbommen en vuurpijlen op het veld te gooien.

© photonews

Dat de onvrede over de situatie bij hun club groot was, bleek al door spandoeken en het feit dat deze supporters pas na twaalf minuten hun plek in het stadion innamen. Ook aan de overzijde overigens een opmerkelijk beeld: de KVK-aanhang boycotte de verplaatsing door het moeilijke aanvangsuur, maar één supporter was toch afgereisd.

Benlouali nog dicht bij 3-2

Na een onderbreking van ruim tien minuten werd de wedstrijd toch weer hervat. Heel lang moest er niet meer doorgespeeld worden. Ilić moest op een inzet van Benlouali nog uitpakken met een ferme reflex. Het bleef bij een gelijkspel en daar zullen ze vooral in Charleroi niet tevreden mee zijn, al is het wel een verdiend punt voor Kortrijk op basis van de tweede helft.