Een heel verschillend gevoel bij de coaches na Charleroi-KVK: Čustović ziet vertrouwen stijgen, onbegrip bij Still

Coaches Adnan Čustović en Edward Still bleven met een heel ander gevoel achter na Charleroi-KVK. Niet moeilijk: de ene zijn ploeg haalde een dubbele achterstand op, de andere zag zijn spelers een schijnbaar geruststellende voorsprong weggeven.

De situatie zag er na 45 minuten delicaat uit voor KVK. Drie dagen na de grote desillusie tegen Zulte Waregem stonden de Kerels 2-0 achter op het veld van de Zebra's. "Ik vond niet dat mijn ploeg het slecht deed in de eerste helft. Maar we maakten veel kleine foutjes die ons in moeilijkheden brachten en die de tegenstander twee doelpunten opleverde", analyseerde Čustović.

Na de koffie liet Kortrijk een ander gelaat zien. "Ik ben heel tevreden over de reactie van mijn spelers. We waren goed in balbezit, creëerden kansen en maakten twee doelpunten. Het was een bizarre, maar bemoedigende wedstrijd. Om in Charleroi van 2-0 achter terug te komen, dat is goed voor het vertrouwen." Wat niet wegneemt dat Kortrijk nog altijd op een degradatieplek staat.

Bij Charleroi is die 2-2 dan weer een resultaat dat nog wel even zal nazinderen. "Het gevoel dat overheerst, is onbegrip", kan Edward Still maar moeilijk vatten wat er gebeurd is. "In de eerste helft zaten we goed in de wedstrijd. De pressing was goed. we waren agressief op de bal en dwongen de Kortrijkzanen tot fouten. Onze vele kansen hebben we omgezet in twee doelpunten."

Tot daar het goede nieuws. "Na de pauze had ik het gevoel dat de ploeg met schrik speelde. We moesten vooruit blijven voetballen, maar dat hebben we niet gedaan. We hebben bepaalde wijzigingen doorgevoerd om de rust in de ploeg terug te brengen, maar dat heeft niet gewerkt. Het is moeilijk te verwerken dat we dan nog die gelijkmaker slikken."