Club Brugge kent geen problemen met STVV en wint vlot met 3-0 tegen 10 Kanaries

Club Brugge heeft probleemloos de drie punten thuisgehouden tegen STVV. De regerende landskampioen kwam 1-0 voor en werd in de tweede helft geholpen door een rode kaart van Konaté. Daarna zorgde Club voor de veilige 3-0 voorsprong.

Carl Hoefkens besloot om door de drukke agenda toch te roteren op enkele plaatsen. Zo begonnen Nusa, Yaremchuk en Boyata in de basis aan het duel met STVV terwijl Noa Lang op de bank mocht postvatten. Bij STVV was Kagawa een opvallende afwezige, hij zou nog wat fysieke ongemakken hebben gehad na het duel van afgelopen weekend.

In het openingskwartier was het vooral STVV-doelman Coppens die zich enkele keren attent moest laten opmerken op enkele lange ballen maar kansen lieten lang op zich wachten. Het was dan ook niet toevallig dat Club halverwege de eerste helft op voorsprong kwam via een stilstaande fase. Vanaken probeerde het vanop zo'n 23 meter rechtstreeks en via het been van Brüls verdween de bal in doel.

© photonews

Een opdoffer van STVV dat stilaan de handschoen op moest nemen maar Club Brugge bleef enorm dominant en simpel in balbezit. Dat leidde tot enkele halve kansjes maar aan het begin van de tweede helft moest Coppens zich toch nog een keer tonen. Op een zeer goede kopbal van Yaremchuk schudde Coppens een zeer fraaie redding uit zijn mouwen.

© photonews

STVV zat al lastig in de wedstrijd maar deed ziczelf helemaal de das om toen Konaté een wilde tackle inzette op Brandon Mechele. Konaté kreeg rood en zo werd de klus voor Club heel wat eenvoudiger want amper vier minuten na de rode kaart van Konaté stond het al 2-0. Yaremchuk werd door de ingevallen Noa Lang diepgestuurd en trapte via de paal in doel.

Club wou nog wel even doorgaan en met Skov Olsen was er nog een aanvallende speler ingevallen. Hij kreeg de bal van Meijer en vanuit een schuine hoek wist hij Coppens te verschalken.

Skov Olsen Lang

De STVV-doelman verhinderde nog enkele keren een grotere nederlaag, voorin was STVV te onmondig om iets in de weegschaal te brengen.