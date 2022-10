Carl Hoefkens kijkt nog niet naar klassement: "Elke wedstrijd is potentieel gevaarlijk voor ons"

Na de overwinning op het veld van Anderlecht volgde er nu wel een thuisoverwinning voor Club Brugge nadat ze vorige week nog verloren van Westerlo. Trainer Carl Hoefkens zag een ploeg met twee gezichten tegen STVV.

"We wisten dat STVV een goed blok kon opstellen met veel snelheid in de omschakeling en onze eerste helft was niet goed genoeg om dat blok te ontwrichten", opent Hoefkens op de persconferentie na Club Brugge-STVV. "Ik zei vooraf dat we geduld nodig zouden hebben om te scoren maar geduld hebben is niet gelijk aan traag voetballen. Dat heb ik de spelers ook meegegeven tijdens de rust", klinkt het.

In de tweede helft ging het beter voor Club al was het vooral de rode kaart van Konaté die ervoor zorgde dat het plots een walk in the park werd voor Club Brugge. "We brachten hen vaker in de problemen en na die rode kaart ben ik heel tevreden met de inzet van mijn invallers."

Een van die invallers was Noa Lang, die heel actief in kwam. Zo bediende hij Yaremchuk voor de 2-0. Een goal voor het vertrouwen van de Oekraïener die voorlopig tweede viool moet spelen achter Jutgla. "Roman doet er alles aan om de ploeg te helpen. Hoewel hij niet altijd speelt, gedraagt hij zich in de groep als een echte topprof. Dan hoop je als coach ook dat hij zijn goaltje eens meepikt als hij kan spelen. Goed voor hem lukte dat ook", wist Hoefkens over zijn

Klassement

In het klassement is er een kloofje ontstaan achter de top 4 na het verlies van Standard tegen KV Mechelen. Is de top 4 al bekend? Hoefkens beweert alleszins nog niet naar het klassement te kijken. "We zitten in een ongezien druk programma momenteel met enorm veel wedstrijden. We proberen die telkens opnieuw te winnen maar beseffen ook dat elke wedstrijd een potentieel gevaar is. Dan is het extra belangrijk dat je de drie punten thuis kan houden, ook tegen STVV", besluit Hoefkens.