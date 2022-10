Vanaken na eenvoudige zege tegen STVV: "Soms heb je een tikkeltje geluk nodig met het eerste doelpunt"

Enkele spelers werden geroteerd door Carl Hoefkens maar Hans Vanaken vormde samen met Nielsen en Onyedika het middenveld tegen STVV. De Club-kapitein was bovendien goed voor het openingsdoelpunt.

Of was het een own goal van Brüls? Vanaken had alleszins wel wat geluk toen zijn vrije trap via het been van Brüls in doel verdween, goed voor de 1-0 van Club Brugge tegen STVV. De regerende landskampioen had het lastig om openingen te vinden en datn komt zo'n doelpunt nooit ongelegen.

"Het spel kon inderdaad beter", is Vanaken eerlijk achteraf. "Het was lastig om openingen te vinden tegen het blok dat ze hadden opgesteld. In zo'n wedstrijden heb je soms een gelukje nodig om op voorsprong te komen, zoals we nu hadden", klinkt het.

Carl Hoefkens had zijn troepen tijdens de rust dan ook opgedragen om het anders aan te pakken vernemen we van de kapitein: "Hij zei dat er te weinig diepgang was in ons spel en we meer diepgang moesten zoeken in hun rug maar dat was niet zo eenvoudig, toch moesten we minder lateraal proberen te voetballen."

En dat lukte ook, al vergemakkelijkte de rode kaart van Konaté de zaak wel voor Blauw-Zwart. Al bracht Hoefkens met Lang, Skov Olsen en Jutgla nog wel stevige wissels in. "We hebben een heel brede kern, dat zie je aan de wissels. En dat maakt het heel lastig voor de tegenstander natuurlijk. Ze lopen dan al een uur achter de bal en dan komt bijvoorbeeld Noa Lang er nog in. Dat laatste halfuur hebben we rustig kunnen uitspelen na de dubbele voorsprong", besluit de Club-kapitein.