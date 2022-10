Leistner bijzonder hard voor ploegmaat Konaté na rode kaart: "Voor zo'n overtreding mag je de politie bellen"

STVV verloor van Club Brugge, het ging helemaal kopje onder na rood van Konaté.

Mory Konaté kreegt in de match tegen Club Brugge rood na een overtreding op Brandon Mechele. Net op een moment dat STVV beter in de match kwam.

Ploegmaat Toni Leistner was niet mals voor zijn ploegmaat. "Het was een domme rode kaart. Iedereen had meteen door dat Mory uitgesloten zou worden na die charge. Voor zo’n overtreding mag je zelfs de politie bellen... spijtig dat dit gebeurt."

"We hebben misschien tien minuutjes de overhand gehad. Toch hadden we een kans zolang het 1-0 stond. Maar na die rode kaart was het over en out. Vanaf dan kwam het erop aan om de score niet nog hoger te laten oplopen", besloot Leistner.