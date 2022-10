'Kwalificatie knock-out fase Champions League maakt recordtransfer Yaremchuk nog wat duurder'

Club Brugge nam deze zomer Roman Yaremchuk over van Benfica, maar echt overtuigen kon hij nog niet.

De Oekraïner maakte deze zomer de overstap van Benfica naar Club Brugge voor zo’n zestien miljoen euro. In de competitie speelde Yaremchuk tot nu toe zeven matchen en maakte daarin twee goals en gaf daarin twee assists.

Zijn aandeel in de Champions League is minimaal. Yaremchuk mocht in de eerste match tegen Leverkusen 26 minuten invallen, in de tweede tegen Porto 19 minuten. In de volgende twee wedstrijden bleef hij telkens op de bank.

De kwalificatie in de Champions League kost Club Brugge nu extra geld want het moet Benfica één miljoen euro betalen voor die kwalificatie door een bonus in het contract van Yaremchuk. Dat meldt het Portugese O Jogo. Er zitten nog twee andere bonussen in het contract van Yaremchuk waarbij Club mogelijks nog meer moet betalen.