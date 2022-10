Cercle Brugge pakt 6 op 6 na winst bij Seraing, chaotisch einde met twee rode kaarten

Cercle Brugge heeft een goede zaak gedaan onderin het klassement door met 0-1 te winnen bij Seraing.

Cercle Brugge begon het sterkst aan de wedstrijd met het meeste balbezit en kreeg enkele kansjes, scoren lukte niet. Na 25 minuten kreeg Seraing een eerste kansje, maar het doelpunt viel aan de overkant. Seraing kreeg de bal niet weg in de zestien, Somers zette voor en Popovic stond op de goeie plaats. Hij trapte de bal overhoeks binnen in de volley.

Seraing probeerde daarna wel, maar kwam niet verder dan een schot van Bernier vanop afstand. Sambu Mansoni ontsnapte nog aan rood na een fout op Deman. Na de rust was het even wachten op een kans. Na tien minuten toch eens Seraing via Conceicao, maar zijn voorzet werd eruit gehaald door Majecki. Seraing herstelde in de tweede helft ook het evenwicht, maar tot echte kansen leidde dat niet.

Tien minuten voor tijd toch eens Seraing. Vagner legde goed af met het hoofd tot bij Elisor, maar hij schoot te slecht en Majecki kon makkelijk oprapen. Daarna kon Sylla nog eens koppen na een vrije trap, maar zijn kopbal ging een metertje naast.

Chaotische slotfase: twee keer rood en afgekeurde goal

Op het einde gingen de poppetjes nog aan het dansen na een fout van Vagner op Decostere voor de bank van Cercle. Scheidsrechter Verboomen werd naar het scherm geroepen. Seraing-trainer Jeunechamps kreeg rood en ook Vagner mocht gaan douchen na twee keer geel (een voor de fout en een voor een duw in het tumult). Ook iemand van de staf van Cercle kreeg nog geel.

In de honderdste minuut worstelde invaller Kehrer zich nog door de Seraing defensie en maakte de 0-2, maar de goal telde niet na handspel van Ghobo. Cercle Brugge pakt dus 6 op 6 en springt naar plaats 12, Seraing staat voorlopig op een gedeelde degradatieplaats.