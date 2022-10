José Jeunechamps na zijn rode kaart tegen Cercle Brugge: "Wil me excuseren dat ik kalmte niet kon bewaren"

Seraing verloor thuis alweer. Coach Jeunechamps en Vagner kregen allebei nog rood op het einde.

Seraing verloor voor de vijfde keer in zeven matchen thuis, nu tegen Cercle Brugge. Seraing kon zelf nog niet winnen in eigen huis dit jaar. Op het einde van de match kregen Vagner en coach Jeunechamps nog rood na een opstootje na een fout van Vagner op Cercle-speler Decostere.

"Fysiek waren we niet klaar voor deze match. De paar mogelijkheden die we kregen hebben we niet afgemaakt en bij het tegendoelpunt waren we niet scherp genoeg. We moeten eens praten met de rest van de staf. Het was een erg frustrerende match", zei Jeunechamps achteraf bij Sporza.

"We zijn lang kalm kunnen blijven, maar toen hun kine mijn spelers aanvloog, heb ik geprobeerd ze te scheiden. Maar ik wil me excuseren voor het feit dat ik mijn kalmte niet heb kunnen bewaren", besluit de coach van Seraing.