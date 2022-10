Matchwinnaar Boris Popovic bezorgt Cercle 6 op 6: "Verdienste van het team"

Cercle Brugge deed in Seraing een goeie zaak. Verdediger Boris Popovic maakte de enige goal.

Cercle Brugge ging winnen bij Seraing met 0-1 na een vrij kansarme match. Boris Popovic maakte die enige goal en zorgde er mee voor dat Seraing niet in de match kwam. Hij maakte zijn eerste van het seizoen en nog maar zijn derde voor Cercle.

De Franse Serviër reageerde tevreden achteraf. "Het was een heel moeilijke match, maar ik ben tevreden met mijn doelpunt. Het is de verdienste van het team, we wisten dat het moeilijk ging worden. Het veld lag zwaar", reageerde hij achteraf bij Eleven Sports.

"De tegenstander wachtte af en loerde op de counter. Maar dat hebben we overleefd. We scoorden nog een tweede keer (via Kehrer, red.), maar spijtig genoeg was het buitenspel (handspel van Ghobo, red.). We hebben het goed aangepakt, dus ik ben tevreden."