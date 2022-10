KAS Eupen wint spektakelduel verrassend van OH Leuven en speelt zich weg uit degradatiezone

Voor Bernd Storck was het do or die met KAS Eupen tegen OH Leuven. De bezoekers droomden dan weer van een stekje in de top-5. Wat leverde het op Am Kehrweg? Het was in ieder geval veel spektakel.

Bernd Storck wist dat zijn dagen zo goed als geteld waren bij KAS Eupen en dat er moest gewonnen worden van OH Leuven. En dus stuurde hij gretig bij, met liefst vijf nieuwe namen tussen de lijnen. Paeshuyse, N'Dri, Bitumazala, Magnee en Prevljak waren de nieuwkomers.

Veel strafschoppen

Bij de bezoekers ook drie nieuwe namen: Patris, Al-Tamari en Keita zouden in de ploeg komen, maar uiteindelijk begon Dom toch gewoon aan de match en zo moest Keita nog wachten op zijn basisdebuut. "Het zal geen walk-over worden", had de Leuvense coach vooraf voorspeld.

© photonews

© photonews

Nochtans leek OH Leuven er meteen te gaan invliegen en via Gonzalez kwam het met een rake kopslag ook snel 0-1 voor. Daarna begonnen de Oostkantonners echter in hun kansen te geloven en nog voor halfweg de eerste helft werd het 1-1.

Twee strafschoppen later was het 2-2 bij de rust, want Gonzalez had er eerst 1-2 van gemaakt na handspel van Eupen en daarna deed Peeters aan de overkant net hetzelfde. Heel wat spektakel zo Am Kehrweg.

Eupen weg uit degradatiegevaar

De tweede helft dan? Daarin toonde Leuven gretigheid en via de stip kon het opnieuw voorkomen, want het leek wel Collect & Go zoals in de Colruyt, maar dan met strafschoppen. Gonzalez liet de hattrick echter liggen en daardoor bleef de thuisploeg gretig en in de wedstrijd. De eerste 3-2 werd nog afgekeurd door de VAR (buitenspel van N'Dri), maar daarna werd het toch 3-2.

Magnéé zorgde voor de winnende treffer en in de slotfase deed N'Dri de boeken helemaal dicht. KAS Eupen komt zo wat weg uit de degradatiezone, voor OH Leuven is het de tweede nederlaag in vier dagen. Het doet zo een slechte zaak als het wilde dromen van play-off 1.