Excuus voor OH Leuven: "Onderweg naar Eupen verschillende keren moeten stoppen"

OH Leuven ging met 4-2 de boot in bij KAS Eupen, maar Marc Brys en co hadden een stevig excuus.

Bij OH Leuven hebben ze te kampen met een voedselvergiftiging. “Maandagavond vielen er vijf spelers ziek en dinsdaf nog eens vier”, vertelde Marc Brys aan Het Nieuwsblad. “Onderweg naar hier moesten ze verschillende keren stoppen om over te geven.” Er waren te veel spelers ziek om iedereen rust te geven, waardoor zeven zieken aan de match moesten beginnen. “We kwamen twee keer op voorsprong en hadden dat een derde keer moeten doen." "Dat had altijd moeten volstaan om te winnen, maar de zieke spelers hebben wel hun verantwoordelijkheid genomen door toch te spelen. Dat verdient mijn diepste respect.”

