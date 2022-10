Verlossende Mechelse doelpunten zorgen voor droomdebuut Steven Defour

Een enorme bevrijding in Mechelen. De thuisspelers maakten er een droomdebuut voor Steven Defour van. Die stond voor zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Malinwa. Zijn ex-club Standard moest ondervinden dat de trainerswissel toch voor een shockeffect had gezorgd.

Defour voerde bij zijn debuut als hoofdtrainer één wijziging door: Ngoy begon in de spits. Standard-trainer Deila koos voor drie andere namen in zijn elftal: er waren basisplaatsen voor Dewaele, Laursen en Zinckernagel. In een eerste helft waarin het doelgevaar zeer schaars was, hadden beide ploegen hun momenten. KV begon enthousiast, nadien nam Standard over, waarna de thuisploeg het evenwicht herstelde.

In de slotfase van die eerste 45 minuten gingen de Rouches dan weer steeds feller aandringen. Op vlak van vechtlust en organisatie stelde KV Mechelen niet teleur, voorts was het wel lichtjes snakken naar de rust. De thuisploeg haalde die zonder averij op te lopen. Zinckernagel deed de netten na een knappe actie wel trillen in het derde kwartier, maar de Deen was uit buitenspel vertrokken.

Rond het uur toch weer een betere periode van Malinwa, met minder slordigheden. En de vista van Hairemans, die een vrije trap snel nam en in de loop van Storm speelde. De linkerflankspeler besloot binnen het bereik van Bodart. Het begin van een Mechels offensief met druk naar voren en Standard dat het echt wel voor een langer gedeelte in de match moeilijk kreeg.

Storm zag na een één-tweetje met Schoofs nog eens een plaatsbal gepareerd door Bodart, maar luttele seconden later was het wel raak. Het schot van Vanlerberghe verdween in de linkerbenedenhoek: 1-0. Een verlossend en verdiend doelpunt voor KV. Bevrijding was er ook voor Ngoy, de aanvaller die zo naar een goal zocht. Ook hij maakte er eentje, met een mooie knal in de rechterhoek (2-0).

De beslissing in de partij was meteen gevallen. KV Mechelen verzekerde zich na de trainerswissel van drie deugddoende punten en dient dat zaterdag nog eens te herhalen in de belangrijke thuiswedstrijd tegen Eupen. Het zette Bodart in de extra tijd zelfs nog wat aan het werk. Standard weet na drie opeenvolgende uitzeges nog eens wat verliezen buitenshuis is.

