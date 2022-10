Gaëtan Coucke (KV Mechelen) kon voor het eerst in een maand de nul houden: "Heb weinig werk gehad"

KV Mechelen won na drie verliespartijen en een gelijkspel tegen Standard.

KV Mechelen won voor het eerst sinds de uitoverwinning tegen KV Kortrijk op 10 september en kon voor het eerst de nul houden sinds de match tegen OHL op 17 september. Keeper Gaëtan Coucke was tevreden achteraf.

"Dit is een serieuze opluchting. De situatie waarin we beland waren, was moeilijk voor de hele groep. Dat we ook dit soort wedstrijden kunnen winnen, geeft een boost."

"Complimenten naar de verdediging en de hele groep. Ik heb weinig werk gehad. Als we elke keer zo aan de wedstrijd beginnen en eindigen, kunnen er nog veel clean sheets volgen", besloot de keeper.