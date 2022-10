Ronny Deila werd door blessures voor problemen gesteld: "Ik had geen centrale verdedigers op de bank"

Ronny Deila kreeg met problemen in zijn verdediging te maken uit bij Mechelen. Blessures zorgden er voor dat Standard in het laatste halfuur de wet van de sterkste moest ondergaan.

Laursen en Cimirot moesten gewisseld worden na een blessure. Vooral dat die laatste niet op het veld kon blijven staan, bleek een aderlating. "De twee ploegen waren goed georganiseerd en voorbereid. Nadat Cimirot uitviel, lag het bij ons te veel open. We hadden het geloof niet dat we nog in de match zaten en zakten te diep weg. Je voelde dat er een goal ging vallen."

Tot overmaat van ramp voor Standard volgde er ook snel een tweede. "Na de 2-0 waren we veel te gestresseerd. We verdienden te verliezen", was Deila eerlijk. "Als er zo veel dingen gebeuren in de verdediging, moet je veel veranderen. Dit is nu voorbij. We moeten leren van deze situatie en ons richten op de volgende wedstrijd." Dat is niet zomaar een wedstrijd, dat is de kraker tegen Anderlecht.

Ngoy en Laifis niet speelklaar

"Het is te vroeg om iets te zeggen over de blessures. Ik denk dat het voor beiden moeilijk zal worden om fit te zijn voor het weekend", vreest Deila. En heeft deze nederlaag net niet aangetoond hoe belangrijk Cimirot is voor de Luikse organisatie? "Ja, maar ik had ook geen centrale verdedigers op bank. Nathan Ngoy had te weinig getraind om mee te nemen op de bank en Laifis was geen honderd procent."

Dat kwam woensdag ongelegen. "Jammer dat we geen verdedigers op de bank hadden, maar je moet met zo'n dingen omgaan. In deze competitie kan bijna elke ploeg van iedereen winnen en verliezen. Veel goede ploegen hebben de druk om te presteren. We zijn nu even down, maar er waren ook al veel ups. We gaan ons klaar maken voor zondag. Als we lang constant kunnen blijven, ben ik niet bezorgd over de toekomst."