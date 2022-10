Standard kijkt na nederlaag meteen uit naar Clasico tegen Anderlecht: "Heerlijke sfeer die ons zondag wacht"

Standard maakte op speeldag 13 nog eens kennis met de nederlaag. De Clasico tegen Anderlecht is echter waar de supporters al mee in gedachten zaten en vanaf nu kan dat ook gelden voor de spelers.

Vooraf was Standard ook op zijn hoede voor KV Mechelen, dat woensdagavond met 2-0 aan het langste eind trok. "We wisten dat het een moeilijke verplaatsing ging zijn nadat zij van trainer veranderden. We hebben dan ook een Mechelen gezien dat een ander gelaat liet zien. Ze hebben voor mekaar gevochten en hun pressing bracht ons in de problemen", stelde doelman Arnaud Bodart vast.

Het was vooral na de pauze dat Standard het steeds lastiger kreeg. "De eerste helft was nog gelijkopgaand en in de tweede helft slikten we dan die twee doelpunten. Onze offensieve inbreng was minder, maar we zaten ook gewoon minder goed in het spel."

Reageren in Clasico

De ideale manier om dit recht te zetten voor de Luikenaars is om binnen enkele dagen af te rekenen met rivaal Anderlecht. "Ik wil het niet hebben over een slechte zaak in het klassement. Ik ben niet ongerust en denk al aan de volgende wedstrijd, de Clasico. We moeten reageren. Ik kijk al uit naar de heerlijke sfeer die ons zondag wacht."