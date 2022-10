Robuuste verdediger is onze man van de match in KVM-Standard: "Verwacht nog meer tactische tips van coach Defour"

Moeilijke keuze, die voor man van de match in KVM-Standard. Een verdediger waar Steven Defour zeker tevreden over kon zijn, haalde het voor ons.

Is David Bates dan toch de man die mee kan helpen om de defensieve problemen bij KV Mechelen op te lossen? In zijn eerste matchen leek dat niet het geval te zijn. Zijn eerste basisplek kwam er op Club en in een vijfmansdefensie: niet makkelijk wanneer er nog geen automatismen zijn. Woensdag tegen Standard was Bates één van de KVM-spelers die ook in de eerste helft al niveau haalde.

De Schot drukte mee hoog op en zat voortdurend in het duel bij de Standard-aanvallers. Zo konden die nooit gevaarlijk worden. Vanlerberghe, die technisch in orde is, en dan Bates met zijn no-nonsense aanpak: die combinatie werkte wel. "Ik ben blij met de punten. Het is een nieuwe start voor iedereen. We moeten tonen dat we fier zijn om dit truitje te dragen. Hopelijk is dit een nieuwe start van ons seizoen", zegt Bates.

Wisselwerking met fans

De wisselwerking tussen spelers en fans van KVM was weer zoals die moet zijn. "Standard is een grote club in België en had het de laatste tijd goed gedaan. Wij hebben onze supporters achter de ploeg kunnen doen staan. Wanneer Standard dan naar hier komt, beloofde het een sfeervolle avond te worden."

Van wat de concurrentie doet, ligt Bates niet wakker. "Wij hebben het de laatste matchen niet erg goed gedaan, we moeten dus vooral naar onszelf kijken. We hebben een goede groep. We moeten gewoon in onszelf geloven en hard werken." Gaf Defour enige tips mee? "Een beetje wel, maar je kan niet alles op één dag veranderen. Hij heeft er leven en karakter proberen in te brengen."

Vierde clean sheet

Op dat vlak moet het meeste werk misschien nog gebeuren. "Ik verwacht dat er nog veel meer tactische zaken van hem zullen komen in de toekomst." In elk geval heeft de verdediging van de KV nog eens de nul gehouden: dat moet deugd doen. "Het is de vierde clean sheet van het seizoen. We moeten er nog meer verzamelen, want we krijgen tot dusver te veel goals binnen. Als verdediger wil ik daar nog beter in doen."