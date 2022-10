Standard-middenvelder gaat zijn eerste Clasico spelen: "Er is mij verteld dat er een enorme rivaliteit is met Anderlecht"

De matchen volgen mekaar snel op. Het is nu al aftellen naar de Clasico tussen Standard en Anderlecht. Een bijzondere ervaring moet dat ook worden voor middenvelder Steven Alzate.

De Colombiaan, die door Standard gehuurd wordt van Brighton, stond de voorbije drie wedstrijden steeds aan de aftrap. In Mechelen ondervond hij ook hoe zijn ploeg onder de druk kraakte, maar inmiddels is de bladzijde al omgeslagen. Al was het uitvallen van Laursen en vooral Cimirot wel problematisch. "We moeten kunnen reageren op blessures, die vaak voorkomen in het voetbal", stelt Alzate. "Hopelijk is het niet te erg."

Van aan de zijkant zagen die twee Standard onderuit gaan. Winst in de Clasico zou sowieso het hoogtepunt van het seizoen zijn. "We moeten nu focussen op Anderlecht. We moeten terugslaan en zondag beter spelen. Er is mij verteld dat dat een heel belangrijke wedstrijd is. Dat zijn alle wedstrijden, maar er is mij verteld dat er enorme rivaliteit is met Charleroi en Anderlecht."

Op zelfde golflengte met aanvallers

Alzate heeft dus alle info wel meegekregen en wil vooral zijn bijdrage leveren, zowel op fysiek als technisch gebied. "Het is even geleden dat ik drie matchen in één week gespeeld heb. Dat is een goede test zijn voor mij. Ik pas mij goed aan en help de ploeg zo veel mogelijk. Ik wil voor creativiteit zorgen, het samenspel met de aanvallers verzorgen. We verstaan mekaar goed, we zitten op dezelfde golflengte."

Hebben de Standard-fans in die voorbije wedstrijden eigenlijk al de echte Steven Alzate te zien? "Je hebt al glimpen van mijn kunnen gezien. Ik kom er wel. Ik probeer me elke wedstrijd honderd procent geven. Op vlak van volledige fitheid en vertrouwen, ben ik er nog niet."