Steven Defour had zich debuut niet beter kunnen inbeelden: "Iedereen op scherp gezet op een positieve manier"

Het is het debuut geworden waar trainer Steven Defour enkel maar van kon dromen. Iedereen op scherp zetten was alvast gelukt. Het was opnieuw een KV Mechelen met veel strijdlust dat zich presenteerde.

Hoe was het om dat te beleven? "Mijn eerste wedstrijd als coach wilde ik winnen, dat was tegen elke tegenstander zo geweest", ontkent Defour dat het specialer was omdat het tegen Standard was, een club waar hij ook enig verleden mee heeft. "Ik was gezond nerveus, maar had wel heel veel vertrouwen in de spelers. Je wil het natuurlijk goed doen, je wil de club helpen. Goed dat we gewonnen hebben."

Defour kon juichen bij de goals. Zeker bij de 1-0 deed hij dat. De 2-0 vierde de trainer van KV Mechelen op een iets kalmere manier. "Een thuiswedstrijd wil je zeker niet verliezen. Om doelpunten uitbundig te vieren, ga ik wel een betere conditie moeten kweken. Bij de 2-0 zag ik mijn assistenten vertekken richting Ngoy. Ik kon ze niet meer bijhouden en ben dan maar blijven staan", lacht Defour.

Meer vertrouwen

Zijn analyse van de match dan. "We hadden goede bedoelingen. In balbezit probeerden de jongens uit te voeren waar we een beetje op getraind hadden, al was daar niet veel tijd voor. Tijdens de rust hebben het een beetje veranderd. Het ging nadien veel beter in balbezit en dan hebben we ook kunnen scoren. We begonnen meer en meer kansen te krijgen en ook meer en meer vertrouwen."

Daar had de ploeg ook wel nood aan. "Dan zag je de jongens alleen maar groeien. Dit was het KV Mechelen dat ik heel graag zie en de komende weken nog wil zien. We hebben voor elke meter grond gevochten. Ik ben heel blij dat de fel bekritiseerde verdediging een clean sheet beet heeft en dat Julien Ngoy zijn doelpunt kon maken. Niet alles was perfect, maar de overwinning is verdiend. Hopelijk zorgen we zaterdag voor hetzelfde."