Ex-speler Standard, STVV en KV Mechelen speelde zijn allereerste wedstrijd in de Champions League... en dat ging niet zoals gepland

De eerste wedstrijd in de Champions League carrière van Dimitri Lavalée verliep niet zoals verwacht. De Oostenrijkers werden verslagen door Brest en de Belg werd aan het einde van de wedstrijd uitgesloten.

Het was een wedstrijd die beide teams moesten winnen. Kleine ploegen die sprookjes kunnen schrijven in deze nieuwe versie van de Champions League.

Donderdagavond ontving Stade Brest Sturm Graz in Guingamp. Voor het Oostenrijkse team, dat vorig seizoen de dubbel won van de beker en het kampioenschap, stond Dimitri Lavalée, zoals gebruikelijk, in de basis.

Maar de wedstrijd van de ex-speler van Standard Luik, STVV en KV Mechelen, opgesteld als linksback en al in de 40e minuut voor de eerste keer gewaarschuwd, terwijl de stand 1-0 was in het voordeel van de Fransen, was niet gemakkelijk.

Een rode kaart en een nederlaag: moeilijke avond voor Dimitri Lavalée in de Champions League

Sturm Graz maakte gelijk aan het einde van de eerste helft, maar Brest nam al in de 56e minuut de leiding. Maar aan het einde van de wedstrijd kwam de genadeslag voor Dimitri Lavalée en zijn team. De 27-jarige Belg kreeg in de allerlaatste minuut zijn tweede gele kaart, wat de laatste hoop van Sturm Graz teniet deed.

In deze zeldzame ervaring in de Champions League zal het Sturm Graz van Lavalée nu twee thuiswedstrijden spelen tegen Club Brugge en Sporting Portugal. Club Brugge zal dus op 2 oktober afreizen naar een ploeg die dan al niet veel keuze meer zal hebben. Een wedstrijd waar Lavalée geschorst zal zijn.