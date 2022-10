🎥 Julien Ngoy verzekerde met dit pareltje de overwinning van KV Mechelen tegen Standard

Julien Ngoy maakte tegen Standard nog maar zijn tweede goal van het seizoen, maar wat voor een.

Julien Ngoy maakte deze zomer de overstap van Eupen naar KV Mechelen. Bij zijn nieuwe club kon hij nog niet echt uitblinken. Een goal en assist tegen Union en een assist tegen KV Kortrijk waren zijn aandeel tot nu toe.

In de eerste match van Steven Defour als T1 mocht Ngoy startten en die geloofde in de spits. "Ik had voor de match gezegd dat hij het verschil ging maken en dat heeft hij ook gedaan", zei Defour achteraf bij Eleven Sports. "Als je ziet hoe hij gespeeld heeft en de manier waarop hij scoort, dan merk je dat die jongen kwaliteiten heeft."

Ngoy zette zijn solo in vanaf de middenlijn en bekroonde die nog eens met zijn tweede van het seizoen. Hij verzekerde zo de zege van KV Mechelen tegen Standard. Bekijk hieronder zijn goal.