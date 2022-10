Gent-supporters gaan verhaal halen bij spelers en Balette: "Begrijpen hun reactie, want ..."

AA Gent ging met 2-0 onderuit op bezoek bij Union SG. De Buffalo's maakten nooit echt aanspraak op puntengewin, de supporters waren boos.

Er was wat pyrotechnisch materiaal na de 1-0, in de slotfase verzamelden de supporters heel dicht achter het doel van keeper Nardi.

Na de match volgde een groot fluitconcert en het nodige boegeroep, de spelers en - bij afwezigheid van Hein Vanhaezebrouck - Peter Balette moesten hen toespreken.

Begrijpelijke reactie

"We begrijpen hun reactie wel. Ik heb zelf ook nog tussen de fans gestaan. Ze nemen verlof om hier op een woensdag om half zeven te staan, dan willen ze resultaten", was Matisse Samoise eerlijk.

Coach Balette pikte in: "Het is logisch dat de supporters vragen stellen. Ze waren zeker niet agressief in wat ze zeiden en ik heb hen gezegd dat we hen nodig hebben. In goede en in slechte dagen."