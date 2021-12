Geen fans, geen spektakel in het Dudenpark: Union en Gent sluiten hun jaar af met een scoreloos gelijkspel

Het zijn geen negen punten geworden, maar wel zeven punten. Zoveel bedraagt de voorsprong van Union SG al zeker op de concurrentie na Nieuwjaar. De Brusselaars wisten pas voor de tweede keer dit seizoen niet te scoren. Maar ook Gent wist de netten niet te vinden. En dat was wel naar het spelbeeld.

AA Gent mag dan wel de ploeg-in-vorm van de laaste weken zijn, Union is al heel het seizoen in vorm. Niemand spreekt nog over toeval of dat er geen enkele kans is dat de Brusselaars de titel pakken. Waarom? Dat lieten ze tegen Gent nog maar eens bewonderen. Deze keer wel maar even. Vanaf minuut 1 werd er verticaal gespeeld, met veel diep lopende mensen.

Gent was te veel bezig met verdedigen om aan aanvallen te denken. Vanzeir had oog in oog met Bolat al na vijf minuten voor de 1-0 kunnen zorgen, maar trof de paal. Ook Undav werd eens door de buitenspelval geloodst, maar Bolat wat net iets sneller op de bal. Elke aanval van Union was dreigend, wat niet kon gezegd worden van die van Gent.

© photonews

Spiegelbeelden

Maar goed, dat duurde ook maar een kwartiertje. Daarna neutraliseerden de twee ploegen elkaar. Overal op het veld kwam het tot man-tegen-man-situaties. Veel beweging en voetbal tussen de twee boxen, maar heel weinig erin. Ngadeu haalde Undav uit de match, Burgess deed aan de overkant hetzelfde met Depoitre. En Tissoudali en Vanzeir vraagt u? Die hadden niet meteen hun dagje en de bevoorrading werd ook heel goed afgedekt.

© photonews

Zo bleef het maar doorgaan. De tientallen Union-supporters die naar het Dudenpark - buiten het stadion - waren afgezakt, konden hun ploeg niet tot grootse daden bewegen. Gent vond in de tweede helft één keer het gaatje, maar de goeie kopbal van Tissoudali werd door Moris met een kattensprong gered. Maar toch leek Union nog het meest op zoek naar dat doelpunt, zeker na het uitvallen van Depoitre.

Hein bracht op een gegeven moment ook Ouwus voor Hjulsager om nog iets meer controle te krijgen op het middenveld. Mazzu repliceerde door Marcq erin te brengen. Kwestie van het spiegelbeeld toch te behouden... Het kabbelde gewoon verder. Niemand die nog wou verliezen en dat deed dan ook niemand.

Voor Union dus pas de tweede keer dat ze niet wisten te scoren. De vorige keer dateert al van de tweede speeldag, tegen Club Brugge. Maar het mocht toch wat meer zijn voor die laatste match in 2021.