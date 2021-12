Oppermachtig Genk leidt gehavend Oostende naar de slachtbank: 0-4

KRC Genk sluit 2021 af met een zeven op negen na een overtuigende en eenvoudige zege tegen een gehavend KV Oostende, dat zich in de eerste helft gewillig naar de slachtbank liet leiden. Vooral de ongrijpbare Ito was de kwelduivel van dienst. Hrosovsky zette in de tweede helft de kroon op het werk.

KV Oostende begon door een karrenvracht aan geblesseerden met een piepjong elftal aan de laatste opdracht van 2021. Alexander Blessin moest improviseren, maar hoopte met de juiste ingesteldheid op puntengewin. Die hoop mocht al na twaalf minuten overboord gegooid worden. De Kustboys lieten zich gewillig naar de slachtbank leiden, terwijl Racing Genk ontzettend scherp voor de dag kwam.

Na amper zes minuten zette Ito Medley kinderlijk eenvoudig in de wind. De Japanner vond Ugbo, die het leer met het bovenbeen in doel frommelde: 0-1. Thorstvedt miste meteen daarna de 0-2, na een technisch hoogstandje, op een haar na.

Nog voor het verstrijken van het eerste kwartier had Genk de schaapjes op het droge. Hrosovsky vond Ito, die door Ndicka helemaal vergeten werd. Oog in oog met Hubert werkte de Japanner loepzuiver af. VAR Nathan Verboomen had even tijd nodig om potlood en meetlat te zoeken, maar het doelpunt werd na wat oponthoud toch goedgekeurd.

Overrompeling

Het eenrichtingsverkeer ging ook na de 0-2 onverminderd verder. Bongonda vond na een persoonlijke actie Hubert op zijn weg. Even later scoorde Théo wel, maar deze keer wél vanuit buitenspel. Het was echter uitstel van executie. Na een schitterende collectieve aanval van Genk werd Arteaga vrijgespeeld. De linksachter vond aan de tweede paal de mee opgerukte rechtsachter, Daniel Munoz, die de 0-3 via Hubert in doel gleed. Pijnlijk voor Oostende, een oppermachtig Genk tankte vertrouwen in overvloed.

Tekenende wissel

De reactie van Blessin, die zich de keel schor riep in de eerste helft, was tekenend. Nog voor de koffie werd middenvelder Patoulidis naar de kant gehaald. In zijn plaats kwam met Anton Tanghe een extra verdediger, want de defensie was tot dan een zeef.

Ook na de koffie bleef Genk de touwtjes stevig in handen houden, al lag het tempo minder hoog dan in het eerste bedrijf. Hubert, de beste Oostendenaar, hield Thorstvedt met een knappe parade van de 0-4.

Het vierde Genkse doelpunt kwam er alsnog. Munoz dweilde zijn rechterflank af en legde de bal terug, waar Hrosovsky de bal in de verste hoek deponeerde. Toch werd het geen perfecte avond voor de Limburgers. In de slotfase plantte Thorstvedt zijn studs op het onderbeen van Bätzner. Jan Boterberg was meedogenloos en stuurde de Noor naar de kleedkamers.