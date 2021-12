Rentree in mineur voor Oostende-verdediger: "Blessures en schorsingen mogen géén excuus zijn"

Anton Tanghe miste zeven competitieduels door een blessure. Zondagavond nam de centrale verdediger plaats op de bank, maar nog voor rust werd hij door Alexander Blessin voor de leeuwen gegooid tegen Genk. Al lag de match toen al in de beslissende plooi.

Na een halfuur keek een mak Oostende tegen een 0-3-achterstand aan. Alexander Blessin kon het niet meer aanzien en koos voor damage control. Hij schakelde over naar een vijfmansdefensie: Anton Tanghe kwam middenvelder Evangelos Patoulidis uit zijn lijden verlossen.

"Na een kwartier was de wedstrijd al gespeeld. Daarbij mogen blessures en schorsingen géén excuus zijn. Als onze mentaliteit beter was geweest, hadden we langer kunnen standhouden", was Tanghe na afloop hard voor zichzelf en zijn teammaats. "We kwamen overal een stap te laat en waren veel te flauw in de duels."

Zo eindigt 2021 voor KV Oostende op een valse noot. Anton Tanghe beseft dat de winterstop op het juiste moment komt voor zijn ploeg. "We kunnen een week recupereren, waarna we er vol tegenaan zullen gaan. Hopelijk met enkele jongens die uit blessure komen. Hoeveel punten we moeten halen om veilig te zijn? Meestal heb je aan 34 of 35 punten genoeg, maar dit is een raar seizoen", besluit de jonge verdediger.