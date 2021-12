Genk tankt vertrouwen aan de kust en gaat met 7 op 9 winterstop in: "We zijn de goede weg ingeslagen"

Racing Genk walste zondagavond over KV Oostende, dat op geen enkel moment in de wedstrijd zat. De ploeg van Bernd Storck maakte al in het eerste kwartier het verschil en won uiteindelijk met niet eens overdreven 0-4-cijfers.

En dus sprak Bernd Storck de pers tevreden toe. Al onderstreepte de ervaren Duitser andermaal dat er nog veel werk op de Genkse plank ligt. "De ploeg heeft een voortreffelijke prestatie geleverd, daar hebben ze trouwens ook hard voor gewerkt. Vanaf minuut één was de focus er en gaven we weinig ruimte aan Oostende."

In tegenstelling tot de voorbije wedstrijden creëerde Genk zondag wel heel wat mogelijkheden. Dat lag gedeeltelijk aan de manier waarop Oostende zich presenteerde, maar daarnaast liep het bij de Limburgers erg vlot in het offensieve compartiment. "We kregen zoveel kansen vandaag. Dan zie je dat er toch heel wat kwaliteit in deze groep schuilt. Ik ben enorm tevreden en moet mijn ploeg een pluim geven", aldus Storck.

"We deden wat we moesten doen en kunnen met een goed gevoel het nieuwe jaar in. Ik zie dat mijn spelers alsmaar beter op elkaar afgestemd zijn. We zijn de goede weg ingeslagen. Dit is een mooi begin van het verhaal, maar we hebben nog veel werk."