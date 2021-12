Alexander Blessin verbijt frustratie na kansloze nederlaag tegen KRC Genk: "Dan heb ik een groot probleem"

Tweede kerstdag werd geen feestdag voor KV Oostende. Integendeel, de Kustboys ondergingen de wet van de sterkste tegen Racing Genk en moest uiteindelijk doelman Hubert nog dankbaar zijn dat het scorebord 'maar' 0-4 aangaf.

Alexander Blessin had er na afloop flink de pest in. Akkoord, hij moest veel basispionnen missen, maar zijn ploeg bood met name in het eerste halfuur wel heel weinig weerwerk tegen een gretig Racing Genk. Dat leidde tot grote frustratie bij de coach van de Kustboys, die de keel schor riep langs de zijlijn. "Ok, we speelden vandaag met een heel jong elftal... Dan kan het zijn dat je duels verliest of eens een slechte pass geeft. Maar wat me stoort, is dat het gedrag op het veld niet goed was... Terwijl de spelers van Genk spurtten, deden wij alles joggend... Als ik geen wil om te winnen zie bij mijn spelers, dan heb ik een groot probleem", aldus Blessin.

"Dit gaat pijn doen bij die jonge gasten, maar dat moet ook. Ze moeten wakker worden! Ik weet ook wel wat de kwaliteiten van Genk zijn. Als we vijf keer tegen hen spelen, verliezen we in principe vier keer. Het is dan ook niet moeilijk om te zeggen dat Genk beter was... Ze hadden hier zelfs met 0-5 of 0-6 moeten winnen."

Door de zware nederlaag gaat KV Oostende met een zure afdronk de winterstop in. De troepen van Blessin zullen de komende weken nodig hebben om te recupereren, fysiek en mentaal. Alexander Blessin: "Ik hoop van harte dat we hier allemaal lessen uit zullen trekken. Hopelijk recupereren we tegen de volgende wedstrijd al enkele spelers, al dan niet aangevuld met twee of drie versterkingen." Op vijftien januari begint KV Oostende aan 2022 met de belangrijke match op het veld van Zulte Waregem, dat na de zege tegen Standard evenveel punten telt als de Kustboys.