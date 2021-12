KRC Genk aanvaardt het schorsingsvoorstel: straf voor Kristian Thorstvedt dus bekend

KRC Genk heeft aangegeven het schorsingsvoorstel voor Kristian Thorstvedt te aanvaarden. De Noor had rood gekregen in de slotfase van de uitwedstrijd in Oostende. Het enige minpuntje voor Genk die avond, want het won aan de kust met 0-4.

Bij een duel met thuisspeler Nick Bätzner ging Thorstvedt los over de bal en trapte hij zijn tegenstander aan op het scheenbeen. De uitsluiting was het terechte verdict. Na afloop van de wedstrijd gaf Thorstvedt ook zelf toe dat het een domme actie was. Het was vervolgens vooral de vraag hoe lang de middenvelder van Genk geschorst zou worden. Het bondsparket eiste drie wedstrijden schorsing, waarvan twee effectief. Met daar bovenop ook nog een boete van 2500 euro. Genk heeft nu laten weten dat het zich hierbij neerlegt. Afwezig tegen Beerschot en KVM Dat betekent in de realiteit dus dat de Limburgers Thorstvedt twee competitiewedstrijden zullen moeten missen: hij is er niet bij in de thuiswedstrijden tegen Beerschot op 16 januari en tegen KV Mechelen op 19 januari.