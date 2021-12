Iké Ugbo zet Genk op weg naar vlotte zege: "Getoond dat ik het niveau aankan"

Door de afwezigheid van de geblesseerde Paul Onuachu kreeg Iké Ugbo nog eens de kans om zich te tonen als speerpunt van de Genkse aanval. De Canadese international had zondagavond maar een handvol minuten nodig om voor de 0-1 te tekenen.

Iké Ugbo (23) stond op de juiste plaats om de voorzet van Junya Ito in doel te frommelen. Het was voor de van Cercle Brugge overgekomen spits het zesde doelpunt in Genkse loondienst, nog 'maar' het derde in de Jupiler Pro League.

"Het doelpunt deed deugd, zeker omdat het de aanleiding was voor de overwinning. Dat ik in de eerste helft de bal niet aangespeeld kreeg van Bongonda? Dat neem ik hem niet kwalijk, ik probeer altijd kalm te blijven. Toch zal ik me in de toekomst misschien wat meer moeten laten gelden bij mijn ploegmaats."

Iké Ugbo speelde een degelijke wedstrijd als aanspeelpunt, al kozen de Limburgers vaak voor de diepgaande Junya Ito, die KV Oostende nachtmerries bezorgde met zijn rushes. De international van Canada was na afloop tevreden met zijn prestatie. "Ik heb getoond dat ik het niveau aankan. Al besef ik tegelijkertijd maar al te goed dat het samenspel met mijn ploegmaats nog beter kan. Door meer samen op het veld te staan, zal dat automatisch gebeuren", besluit Ugbo.