Rode kaart Thorstvedt smet op riante Genkse zege: "Dom, dom, dom"

Drie punten, gekruid met een karrenvracht aan kansen en vier doelpunten. Neem daarbij nog de clean sheet en je zou kunnen spreken van een perfecte avond voor Racing Genk. Dat werd het echter niet. In de slotfase keek Kristian Thorstvedt tegen een rode kaart aan na een ongelukkige/onhandige actie.

Na een stevig duel gingen zowel Bätzner (KV Oostende) en Thorstvedt (Racing Genk) tegen de grond. Vanop de perstribune verwachtten we een overtreding voor Racing Genk. De verbazing was dan ook groot toen Jan Boterberg prompt rood trok voor Thorstvedt. De beelden wezen uit waarom.

"Ik kreeg een bal in mijn loop aangespeeld. Ik wilde mijn lichaam tussen de bal en mijn tegenstander draaien, maar mijn voet belandde op zijn been", beschrijft de Noorse international van Genk de noodlottige fase. "Dom, dom, dom", zuchtte hij nog. "Dit is zo jammer, de match was eigenlijk al voorbij. Hier moet ik uit leren."

Top vier

In zak en as zat Thorstvedt echter niet, daarvoor voetbalde Racing Genk te goed in Oostende. Met zeven op negen sluit Racing Genk 2021 af met een positieve noot. "We speelden een erg goede match vanavond. De linies stonden kort bij elkaar, waardoor we weinig ruimte weggaven. Ook de looplijnen in balbezit zaten goed. Dat ik er niet bij ben na de winterstop? Het gaat om het elftal, niet om mijn persoon. Het doel is ook na vandaag nog steeds hetzelfde: de top vier halen."

Racing Genk begint aan 2022 met twee thuiswedstrijden, tegen Beerschot (16 januari) en KV Mechelen (19 januari). Daarin zullen de Limburgers het (mogelijk) zonder hun Noorse aanjager moeten stellen.