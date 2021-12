De winterstage van Union staat in het teken van de aanval: "We moeten onszelf heruitvinden"

Aanvallend loopt het de laatste weken bij Union SG niet zo vlot meer. Gelukkig kunnen ze nog rekenen op hun stevige organisatie. Maar de winterstage zal toch gebruikt moeten worden om andere oplossingen te vinden.

"We zullen onszelf moeten heruitvinden", knikte doelman Anthony Moris. "De ploegen kennen ons intussen wel en spelen in op onze sterktes. Ze leggen onze aanvallers aan banden en spelen in een laag blok om zo weinig mogelijk ruimte te laten. Daar gaan we iets op moeten vinden. Wel een compliment aan onze aanvallers, want die doen ongelooflijk veel verdedigend werk. Als je ziet hoe Mitoma en Lapoussin knokken..."

De verdediging staat inderdaad goed. En als er eens iets doorkomt, kunnen ze rekenen op Moris. Zoals de supersave die hij deed op de kopbal van Tissoudali. Het lijkt erop dat hij elke match er zo wel eentje uit zijn mouwen moet schudden. "Daarvoor betalen ze mij hé", grinnikte hij. "Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen aan het succes van deze ploeg."