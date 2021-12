Standard blijft in hetzelfde bedje ziek na nieuwe nederlaag: Zulte Waregem pakt de drie punten mee uit Luik en boekt zo 6 op 6

Zulte Waregem heeft deze middag met het kleinste verschil kunnen winnen van Standard. Het werd 0-1 na een doelpunt van invaller Gano net na de rust. Door deze overwinning komt Zulte Waregem in het klassement op gelijke hoogte met Standard.

Standard begon het beste aan de partij en de Rouches kregen meteen ook enkele kansen bij elkaar gevoetbald. De beste kans was voor Amallah, maar de vrije trap van de aanvallende middenvelder spatte uiteen op de lat.

Zulte Waregem speelde een zwakke eerste helft, maar Standard kon er niet echt van profiteren. Bokadi kreeg een goede kans, maar hij legde de bal naast. Ook Amallah kreeg een schot niet tussen het doelkader.

© photonews

Op het einde van de eerste helft kwamen de bezoekers toch een beetje opzetten. Het resulteerde in kansen voor Ciranni en De Bock, maar ze brachten Bodart niet in de problemen. 0-0 was zo ook de logische ruststand.

Timmy Simons bracht Zinho Gano erop bij het begin van de tweede helft en het zou uiteindelijk ook een uitstekende wissel blijken, want na nog geen vijf minuten kon de aanvaller de 0-1 tegen de touwen jagen.

© photonews

Standard was van slag door het openingsdoelpunt, maar Zulte Waregem wilde zich vooral beperken tot verdedigen, waardoor we bitter weinig kansen te zien kregen in de tweede helft.

In het slot leek er toch nog een slotoffensief te komen van de Rouches. Zo kreeg Klauss een uitstekende mogelijkheid via het hoofd, maar Bossut had een goede reflex in huis. Aan de overkant knalde Boya een schot ver naast.

We kregen geen doelpunten meer te zien en zo heeft Zulte Waregem een mooie overwinning geboekt op het veld van Standard. 6 op 6 voor Essevee en Timmy Simons en daardoor komen ze op gelijke hoogte met Standard op de dertiende plaats in het klassement. Bij de Rouches lijkt het dan weer van kwaad naar erger te gaan, want door deze nederlaag boeken ze 6 op 15.