Zinho Gano blij met heldenrol bij Zulte Waregem en spreekt zich uit over trainerswissel

Na een 6 op 6 onder de leiding van nieuwe coach Timmy Simons heeft Essevee nog niet de linkerkolom in zicht, maar laat het wel de degradatieplaatsen achter zich.

Uit bij Standard was Zinho Gano de matchwinnaar, terwijl die op Sclessin eerst op de bank moest plaatsnemen. "Natuurlijk was ik teleurgesteld dat ik niet aan de match mocht beginnen. Zeker omdat ik een goed eerste seizoensdeel achter de rug hebt. Maar je moet je professioneel opstellen, de beslissingen van de trainer aanvaarden en dat heb ik gedaan. En natuurlijk ben ik blij dat mijn doelpunt de drie punten heeft opgeleverd."

Gano was wel zo realistisch om te beseffen dat het resultaat ook anders had kunnen zijn. "De wedstrijd kon tot de laatste minuut zowel de ene als de andere kant op gaan. Voor hetzelfde geld scoorde Klauss in de laatste seconden. Dat we de nul konden houden, is voor ons een teken van hoop."

Nog kans op play-off 2

Bij Zulte Waregem hopen ze nog verder op te klimmen in het klassement. "We hebben te veel kwaliteit om achterop te hinken op de middenmoot." Het behoud verzekeren is nu de eerste opdracht. Zit er nog iets meer in dan dat? "We hebben nog de kans om mee te doen aan play-off 2", denkt Gano.

Het is alleszins opvallend dat twee keer gewonnen werd nadat Dury plaats moest ruimen voor het duo Simons-De Fauw. "Of de trainerswissel de ploeg goed heeft gedaan? Men zegt dat zo in de meeste gevallen een schockeffect gecreëerd wordt. Dat lijkt het geval bij ons, al verdienden we voor de trainerswissel meer punten dan we behaald hebben."