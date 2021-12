Niet enkel kommer en kwel bij Standard: 16-jarige flankaanvaller maakt debuut tegen Zulte Waregem

Er is dezer dagen weinig om zich aan op trekken voor de Standard-fans. De Rouches werden vorige week uit de beker geknikkerd tegen AA Gent. Zondag verloor het in eigen huis van concurrent Zulte Waregem, waardoor Standard stilaan bang naar beneden moet beginnen kijken in het klassement.

In de slotfase viel er toch een lichtpuntje te noteren bij de Rouches. Luka Elsner liet met Cihan Canak (°2015) een van de grootste talenten van de academie debuteren op het hoogste niveau. De 16-jarige jeugdinternational ondertekende onlangs een nieuw contract bij de Rouches. Canak beschikt over de Belgische en Turkse nationaliteit en is een flankaanvaller die graag de actie opzoekt. Canak doorliep de ganse jeugdacademie van Standard en ligt nog tot medio 2024 onder contract aan de boorden van de Maas. ✍ NEWS | Nouveau contrat pour Cihan Canak 👉 https://t.co/k8WRiiRMud 📝



