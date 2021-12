Alle hens aan dek bij Elsner: "Nieuwe mannen nodig met persoonlijkheid"

Het gaat van kwaad naar erger met Standard en dat beseft stilaan ook coach Luka Elsner. Die hoopt op versterking deze winter, als er budget voor is natuurlijk.

"We zitten in overlevingsmodus, want we zitten in de hoek waar de klappen vallen", beseft coach Elsner na de nederlaag tegen Zulte Waregem.

Vers bloed

En er moet ook vers bloed komen: "We hebben verdedigers nodig op de backs en een linksbuiten mag ook, en ook voorin kunnen we wel iets gebruiken."

"Bovendien moeten het ook jongens zijn die een voortrekkersrol kunnen spelen", aldus nog de oefenmeester van Standard.