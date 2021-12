Dante Vanzeir zit met dubbel gevoel na wedstrijd tegen KAA Gent: "We hebben goede kansen gehad, maar het is de juiste uitslag"

Union is deze avond niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen KAA Gent. Meer zat er voor beide ploegen ook niet echt in, want ze hielden elkaar goed in evenwicht. Het is dus een terecht gelijkspel.

Ook Dante Vanzeir vond dat beide ploegen tevreden mogen zijn met een punt. "Ik zit met een dubbel gevoel. We hebben goede kansen gehad, maar het is de juiste uitslag", legde Vanzeir na de wedstrijd uit bij Eleven.

"Het is geen slecht resultaat. Ik heb op de paal getrapt en als er een beetje geluk is gaat die bal erin, maar de match was goed in evenwicht. We hebben zelf niet veel weggegeven, dus we mogen tevreden zijn", aldus Vanzeir.

Supporters

Volgens Vanzeir had zijn ploeg ook wel een boost van de supporters kunnen gebruiken. "Het was wel te merken dat er geen supporters waren. We hebben soms die extra boost nodig van onze twaalfde man, maar we hebben ze vandaag wel gemist", zei Vanzeir.