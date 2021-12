Vanhaezebrouck is een tevreden man, ondanks gelijkspel en povere aanval: "Na 36 matchen tegen het beste team van de competitie..."

AA Gent en Union maakten er niet de kraker van waarop we gehoopt hadden op tweede kerstdag. De twee ploegen neutraliseerden elkaar en de verdedigingen wonnen het duidelijk van de aanval. Hein Vanhaezebrouck toonde zich tevreden na een heenronde die lang en zwaar was.

Over de wedstrijd had hij dezelfde conclusie als wij. "Weinig kansen en te weinig kwaliteit in de aanval", knikte hij. "Dit gelijkspel is de juiste weergave van de wedstrijd. Wij stonden defensief goed, maar deden te weinig in balbezit. We vonden de ruimtes niet en ook bij het inspelen van de bal liep het te vaak mis. We waren uiteindelijk nog dicht bij de zege, maar dat zou tegen de logica geweest zijn."

Maar met een punt bij de autoritaire leider kon hij wel leven. "Weet je, dit was onze 36ste match van het seizoen. Veel jongens hebben al 33 matchen op de teller staan, ondanks dat we veel roteerden. Er zijn er die daar bovenop nu ook nog naar hun nationale ploeg trekken. Ngadeu zit kort bij de 50 matchen en daar gaan er nu nog bijkomen. En dan speel je tegen de beste ploeg van de competitie. Ja, dan mogen we tevreden zijn. Tevreden over onze hele heenronde ook. We zijn nog op drie fronten actief."