Mazzù weet dat Union doelstelling moet bijstellen maar houdt druk nog af: "Play-off 1 dichtbij? Zo wil ik het niet stellen"

Het Union van Felice Mazzù doet zelfs aardige zaken als het niet wint. In de strijd om play-off 1 was het belangrijk om Gent op afstand te houden. De Brusselaars nemen zo ook weer een puntje extra voorsprong op Club Brugge. Kan het die plek in de top vier nog verliezen?

Union heeft dertien punten meer dan nummer 5 AA Gent, met nog negen matchen te gaan in de reguliere competitie. Nummer zes Charleroi heeft nog wel minder wedstrijden gespeeld, maar die plek in play-off 1 moet stilaan toch binnen zijn voor Union? "Neen, zo wil ik het niet stellen", aldus Felice Mazzù.

Top acht

"Ons doel was het behoud en ik denk wel dat we daar nu zeker van zijn. We moeten een andere doelstelling vinden", beseft de trainer van de herfstkampioen wel dat de grenzen verlengd moeten worden. "Het lijkt me redelijk als we stellen dat we in de top acht willen eindigen."

Eerst die plaats in de play-offs verzekeren dan maar. "Dat zou al heel mooi zijn voor de ploeg en de club." Dat is een kwestie van tijd. Daarna kan dan echt het dromen over play-off 1 beginnen.