Antwerp wint op het veld van KV Kortrijk na wedstrijd vol fouten, frustraties en rode kaarten

Antwerp heeft deze avond met 0-2 gewonnen op het veld van KV Kortrijk. Samatta en Gerkens zorgden voor de doelpunten van de bezoekers. Door deze overwinning stijgt Antwerp naar de tweede plaats in het klassement. Beide ploegen moesten tijdens de wedstrijd met 10 man verder.

De wedstrijd kon niet slechter beginnen voor Antwerp, want in de beginfase moest The Great Old meteen met tien man verder na een fout van Verstraete. De middenvelder haalde Badamosi neer, maar Verstraete was de laatste verdediger, waardoor hij dus al meteen terug naar de kleedkamer mocht.

KV Kortrijk kreeg moed door deze rode kaart en ging vol in de aanval. Zowel Selemani als Kadri kregen enkele mooie kansen, maar Butez stond pal en hield de 0 op het bord met enkele knappe reddingen.

Even later was de eerste kans van Antwerp meteen raak. Antwerp had nog geen kans bij elkaar gevoetbald, maar Nainggolan stuurde Samatta diep en de aanvaller kon Rougeaux makkelijk opzij zetten om de bal daarna naast Ilic binnen te schuiven: 0-1.

KV Kortrijk ging daarna meteen weer op zoek naar de gelijkmaker, maar Butez was niet te kloppen. Selemani kreeg de beste kans met een kopbal van dichtbij, maar de Antwerp-doelman had een uitstekende reflex in huis. 0-1 was zo de ruststand.

Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft en het zorgde meteen ook voor de nodige opschudding. Nainggolan haalde de bal uit zijn doel met het hoofd, maar iedereen dacht dat de middenvelder de bal met de hand raakte. Nainggolan kreeg zelfs even rood en het werd penalty, maar na een tussenkomst van de VAR werd de juiste beslissing genomen. Geen strafschop en ook geen rood dus voor Nainggolan.

Even later viel er wel een rode kaart aan de overkant. Kadri ging te driest in op Dinis Almeida en moest daardoor ook vroeger naar de kleedkamer. Zo stonden beide ploegen nog met 10 man op het veld.

Het hield KV Kortrijk echter niet tegen om de gelijkmaker te blijven zoeken, al sloeg wel de vermoeidheid toe bij de Kerels. De thuisploeg probeerde nog wel, maar zowel Badamosi, Herrmann als Selemani raakten niet voorbij een sterke Butez.

In het absolute slot werd het zelfs nog erger voor KV Kortrijk, want Gerkens maakte er 0-2 van. De middenvelder kreeg de bal op het juiste moment van Eggestein en hij werkte de bal via de paal tegen de netten.

Het zorgde voor de nodige frustraties bij de fans van KV Kortrijk en zelfs de stewards en de politie moesten zich laten zien in de tribunes. Scheidsrechter Jasper Vergoote besloot zo om de wedstrijd even stil te leggen.

Er werd daarna nog even verder gespeeld, maar 0-2 werd uiteindelijk ook de eindstand. Door deze overwinning stijgt Antwerp naar de tweede plaats in het klassement en komen ze tot op 7 punten van Union. KV Kortrijk blijft op de 9de plaats steken.