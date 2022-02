Michiel Jonckheere voor het eerst in actie sinds eind september: "Heb mij getoond aan de coach"

KV Kortrijk speelde woensdagavond tegen Antwerp met een onuitgegeven elftal. Door onder meer blessures en schorsingen kwam zo Michiel Jonckheere in de ploeg. Het was de eerste wedstrijd van de middenvelder sinds een invalbeurt eind september.

KV Kortrijk verloor dan wel van Antwerp, maar toch waren de Kerels tevreden over de wedstrijd. "Ik ze het niet vaak na een nederlaag, maar nu mogen we wel fier zijn. We hadden amper 13 veldspelers vandaag. We hebben enorm veel pech gehad tijdens de match, maar we hebben wel uitstekend gespeeld. Het geeft vertrouwen", legde Jonckheere na de wedstrijd uit bij Het Laatste Nieuws.

Michiel Jonckheere kwam voor het eerst sinds enkele maanden nog eens in actie. "Ik heb mijn best gedaan, maar ik zit nog zonder matchritme. Er gaan heel wat jongens terugkomen, maar ik ben klaar om te spelen. Ik heb mij getoond aan de coach", vertelde de middenvelder.

Toch had KV Kortrijk nu ook bijna zonder Jonckheere moeten spelen, want onze landgenoot kon in januari vertrekken. "De voorbije maanden waren moeilijk en nu was er interesse uit Denemarken en uit 1B. Mijn kindje gaat echter naar school en ik had geen zin om te verhuizen. Als ik had toegezegd, was ik nu vertrokken, maar ik zie wel wat de zomer brengt", aldus Jonckheere.