Immense vreugde in Antwerp-kleedkamer: "Iedereen haat ons" & "We spelen wel mooi voetbal als de zon schijnt"

Mooi was het niet, om het zacht uit te drukken. Net zoals afgelopen weekend tegen AA Gent knokte en zwoegde Antwerp zich ook voorbij Kortrijk. De Great Old nadert zo tot op zeven punten van Union. Komende zaterdag komt de koploper op bezoek in het Bosuilstadion voor een onvervalste topper.

Via zijn social mediakanalen gaf Antwerp een inkijk in de kleedkamer na de felbevochten zege tegen KV Kortrijk. Gewoontegetrouw vloeiden de f*ck's uit de mond van Brian Priske, die besefte hoe belangrijk deze zege was. De omhelzing met Sven Jaecques was veelzeggend.

"Dit is zo mooi, want iedereen haat ons. Daar hebben we het al vaak over gehad. Ja, we zullen wel mooi voetbal spelen als de zon schijnt. Als we moeten entertainen, zullen we dat doen. Maar nu draait het alleen maar om die drie punten. En die pakken ze nooit meer af", klinkt het strijdvaardig bij Priske.