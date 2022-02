Karim Belhocine begrijpt niet dat wedstrijd tegen Antwerp gespeeld moest worden: "Gezondheid van de spelers wordt in gevaar gebracht"

KV Kortrijk had woensdagavond slechts 15 spelers ter beschikking, maar toch moesten de Kerels vol aan de bak tegen Antwerp. Een beslissing waar KV Kortrijk-trainer Karim Belhocine allesbehalve mee kon leven.

Zo moest Belhocine met Rougeaux zelfs een speler tussen de lijnen brengen die niet helemaal fit was. De verdediger moest tijdens de wedstrijd geblesseerd naar de kant. "Ik heb met Rougeaux een speler aan de aftrap gebracht die er niet klaar voor was. De gezondheid van de spelers wordt in gevaar gebracht", legde de trainer uit en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.

Belhocine begrijpt niet dat de match gespeeld moest worden. "Ik ben woedend om het feit dat we moesten spelen en het is ook absurd dat geen enkele speler die deze winter is overgekomen, mocht spelen. Toen de match in december niet door ging, begreep ik het en ging ik niet discussiëren, want ik ben geen dokter. Deze wedstrijd mocht echter ook niet gespeeld worden", aldus Belhocine.