KV Mechelen dankt 55 minuten lang de goden en doelman Coucke en doet hierna een prima zaak

KV Mechelen heeft een prima zaak gedaan in het klassement. Het mag doelman Coucke danken dat het hiertoe de kans nog kreeg. Coucke hield Malinwa lang recht tegen Seraing, waarna Druijf en Cuypers de ontmoeting in het voordeel van de Mechelaars beslechtten.

KV Mechelen mag dan nog wel enkele belangrijke pionnen missen, wat het voor rust op de mat legde tegen Seraing was beneden alle peil. Een enorme laksheid ging er vanuit, slechte pass na slechte pass werd gegeven, geen enkele doelkans bij mekaar gespeeld: een bedroevend zwak KV aan het werk. Saving the worst for last in de laatste match van 2021.

Dan was Seraing, de voorlaatste in de stand, technisch beter en ook de gevaarlijkste ploeg. Twee keer dreigde het na een scherpe tegenaanval. Coucke duwde een plaatsbal van Maziz in hoekschop en zijn vingertoppen brachten ook redding op een gekruiste knal van Mikautadze. Gelukkig voor KV was zijn doelman wel bij de les: Seraing speelde een hoekschop mooi uit, Coucke zweefde het schot van Maziz dat volgde uit zijn kooi.

© photonews

Geen knappe redding nummer 3 zonder knappe redding nummer 4. Die kwam er na de pauze, nadat een mislukt schot van Jallow afweek via Swers en zo toch tussen de palen kwam. De reflex van Coucke was meer dan in orde. Als je de kansen mist, krijg je het deksel op de neus, zo zegt het gezegde. De volledig vrijstaande Druijf kopte aan de overzijde raak op voorzet van Swers: 1-0. Niet verdient, maar de goal telt wel.

© photonews

En zo'n doelpunt kan een wedstrijd helemaal op zijn kop zetten. Mechelen gooide de schroom volledig van zich af en sloeg gauw een tweede keer toe. Na samenspel met Storm scoorde de wederoptredende Cuypers knap uit de draai de 2-0. Storm ging ook op zoek naar een eigen doelpuntje, de linkerflankspeler vond Dietsch op zijn weg.

Dat het de avond van Seraing niet was, werd nog eens duidelijk in de slotfase. Mouandilmadji demonstreerde zijn 'hangtime', maar kopte op de lat. Malinwa heeft dit jaar al een pak betere prestaties geleverd, maar uituiteindelijk zijn het de punten die tellen. Die brengen geelrood voorbij Charleroi naar de zesde plaats in de stand, op één punt van nummer 5 AA Gent.

© photonews