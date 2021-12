Condom geeft duiding bij vertrek (en ging niet met bus naar huis): "Trainer zijn van Seraing, dat vergt veel energie"

Het was een opvallend nieuwtje dat na KVM - Seraing binnenliep: Jordi Condom is niet langer trainer van de Luikse voetbalclub. Het besluit werd reeds voor aanvang van de wedstrijd genomen, een mix van redenen ligt aan de basis.

Ondanks de breuk tussen hem en Seraing nam de Spanjaard na de wedstrijd in Mechelen nog ruim de tijd om de pers toe te spreken. "Een week geleden is dit beslist. Seraing is eigenlijk een ploeg die te snel naar 1A gepromoveerd is. Trainer van Seraing zijn, dat vergt veel energie. En dan komt er ook het familiale nog bij." De dochter van Jordi Condom zou ziek zijn.

Ook sportief was een helse klus om bij de huidige nummer 17 uit onze competitie aan de slag te zijn. "We moesten opboksen tegen vele moeilijkheden. De progressie ging te traag. Voor spelers telt één ding en dat is matchen winnen. De kentering moest er eens komen en ik had niet het gevoel dat die er ging aankomen."

Positieve balans

Zo blijft Seraing in degradatiegevaar en moet het op zoek naar een andere coach. Condom heeft echter geen spijt van zijn maanden bij de club. "De balans is voor mij positief, ik ben tevreden over mijn werk. Ik wens dat Seraing zijn doelstelling, het verzekeren van het behoud, mag behalen."

En voor wie het zich mocht afvragen: Jordi Condom ging niet met de spelersbus van Seraing terug naar Luik. Een chauffeur stond te wachten om de trainer veilig thuis te brengen.