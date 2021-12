Druijf en gemaskerde Cuypers beleven de gedroomde comeback: "Een spits die scoort, dat geeft vertrouwen"

Als Ferdy Druijf en Hugo Cuypers hebben wellicht gedroomd dat hun comeback zo zou kunnen verlopen. Voor beiden kwam het best mogelijke scenario uit. Druijf en Cuypers scoorden voor KV Mechelen bij hun terugkeer na een zware blessure.

"Ik heb de voorbije paar dagen goed kunnen trainen. De staf en ik wisten dat ik er helemaal klaar voor was", zat de gemaskerde Cuypers met geen enkele twijfel. "Op dat vlak was er weinig op aan te merken. Ik ondervind heel weinig hinder van het masker, enkel een beetje bij het rechtlijnig lopen. Dat ik scoor bij mijn eerste balcontacten maakt niet uit, maar het doet heel veel deugd op zich dat ik mijn doelpunt kan meepikken."

© photonews

Een zware botsing met Cercle-doelman Warleson hield hem de voorbije weken aan de kant. "Ik weet nog alles van het moment van mijn botsing, ik ben niet buiten bewustzijn geweest. De eerste dagen hierna waren het het moeilijkst omdat ik met een hersenschudding op mijn kamer moest blijven zitten. De eerste 2-3 dagen na de operatie waren dan weer mentaal moeilijk omdat ik moest blijven stilzitten en dat zit niet in mijn genen."

Wouter Vrancken is uiteraard blij dat zijn aanvallers er weer staan. "Een spits die scoort, dat geeft vertrouwen. De eerste helft van Ferdy was nog een beetje ongelukkig, dat kwam zeker niet alleen door hem. Omdat we de ruimtes niet bespeelden, konden we hem ook niet aanspelen zoals dat wel zou moeten. Wanneer we dan wel die ruimtes zochten, kwam ook hij goed uit de verf."

© photonews

Ook Druijf was er erg aan toe tijdens zijn periode in de lappenmand: STVV-speler Bauer had hem met een horrortackle zowat door midden getrapt. "Hij heeft een serieuze weg afgelegd. Hij kwam terug uit blessure toen hij letterlijk van het veld werd getrapt. Goed dat hij in de laatste wedstrijd voor de winterstop dan nog even vertrouwen pakt richting 2022."

En ook de bijdrage van Cuypers stemt Vrancken uiteraard positief. "Als Hugo erop komt, zie je welke extra energie hij brengt. Voor beiden was het belangrijk om hun doelpunt mee te pikken. Je zag ook dat Hugo met zijn masker op de duels niet schuwde. Niet dat wij verwacht hadden dat dat wel zo zou zijn, maar hij heeft het nu eens zelf kunnen ervaren."