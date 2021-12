Wouter Vrancken blikt terug op 2021: "In het algemeen wil ik tekenen voor een even goed 2022"

Wouter Vrancken maakt aan het eind van 2021 de balans op. Het is een goed jaar geweest voor KV Mechelen. Na een inhaalrace schaarde het zich vorig seizoen bij de eerste acht en speelde het sterke play-offs. Ondanks enkele moeilijkheden sluit het het jaar af op een mooie zesde plaats.

De laatste wedstrijd voor de jaarwisseling werd ook gewonnen, dat is altijd een lekker gevoel. "We hebben tegen Seraing gedaan wat we moesten doen om het jaar leuk af te sluiten. Voor ons is 2021 een heel goed jaar geweest. De terugronde van vorig seizoen was zeker en vast goed en de heenronde van dit seizoen ook."

Wat niet wil zeggen dat het allemaal rozengeur en maneschijn was. "Er zijn hier en daar een paar mindere momentjes geweest, maar in het algemeen wil ik tekenen voor een even goed 2022 als 2021. Ik heb de jongens gezegd om te genieten van de vrije dagen en van de feestdagen, want het is een zwaar jaar geweest."

We hebben ons prima rechtgehouden

"Ook de laatste weken waren enorm zwaar", getuigt Vrancken. "De resultaten waren in deze periode bij momenten wat minder, maar we moesten op een gegeven moment ook vijf-zes basisspelers missen. Hun vervangers deden het soms goed en soms wat minder goed. Dat is normaal als je geen ritme hebt, maar we hebben ons toch prima rechtgehouden. Het is een mooi jaar geweest."