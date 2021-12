KVM mag kaars branden voor man van de match Gaëtan Coucke: "Je voelt dat het dan wel gaat lukken"

Geen doelpuntenmaker als man van de match in KVM - Seraing. Het was immers aan Gaëtan Coucke te danken dat het nog 0-0 stond op het moment dat de doelpunten vielen. Zijn vertrouwen steeg na enkele belangrijke redding. Vier zulke saves had hij in totaal nodig tegen staartploeg Seraing.

"Ik had op voorhand niet meteen verwacht om zo veel werk te hebben", is Coucke eerlijk. "Als die ballen komen, moet je er staan en ik stond er. Ik ben blij dat die ballen binnen mijn bereik bleven en dat ik ze heb kunnen tegenhouden. Vooral die eerste redding deed deugd. Die geeft je meteen vertrouwen. De moeilijkste was die vlak na rust."

Het moet echt wel lekker zijn als doelman om te beseffen dat na al dat werk dan die belangrijke clean sheet eraan komt. "Die eerste ballen pakken en er elk moment opnieuw staan: je voelt dan wel dat het gaat lukken. Dat gevoel was er zeker."

Lof van Vrancken en Cuypers

"Gaëtan is bezig aan een goed seizoen", komt er ook lof van trainer Vrancken. "Het is goed voor hem dat hij zich kan tonen. Het is leuk om te weten dat er een goede doelman onder de lat staat." Ook ploegmaat Hugo Cuypers komt met complimenten. "Zowel in de eerste helft als bij 2-0 houdt Gaëtan ons in de wedstrijd. Dit is echt wel verdiend voor hem, want door de manier waarop we spelen slikken we veel tegendoelpunten."

In de vorige vier wedstrijden, beker incluis, incasseerde Malinwa liefst elf tegentreffers. Het spreekt voor zich wat we Coucke mogen wensen voor 2022. "Ik denk dat iedereen wel ziet dat wij te veel goals tegenkrijgen en dat het beter moet achteraan. Het begint natuurlijk vooraan. Na de winterstop willen we minder goals tegenkrijgen, ik ben ervan overtuigd dat ons dat gaat lukken", aldus het sluitstuk van KVM.