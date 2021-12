Sterk Cercle Brugge wint voor het eerst sinds 2013 nog eens Brugse derby van Club Brugge

Cercle Brugge lijkt amper te stuiten in de opmars naar boven. De vereniging troefde op boxing day een zwak Club Brugge af in de Brugse derby en pakt 15/18.

Opstellingen

De thuisploeg (op papier) begon met een nagenoeg nieuwe defensie aan de derby tegen Club Brugge. Thalhammer moest centraal achterin Utkus én Daaland vervangen. Hij koos voor het duo Popovic-Sousa. Op de linksachter was er geen plaats voor Velkovski, wel voor Miangué. Centraal op het middenveld kreeg Van Der Bruggen het gezelschap van Vanhoutte.

Bij de bezoekers leek Clement zijn type-elftal gevonden te hebben met Balanta, Vanaken, Rits én Vormer. Achterin moest Nsoki opnieuw tevreden zijn met een plaats op de bank en speelde Mechele.

Eerste helft

Club trok als eerste naar voren met voorzetten vanop links en rechts maar een schot op doel kwam er uiteindelijk niet uit. Cercle wachtte af op de counter met de aalvlugge Rabbi Matondo, ook nog zonder succes in het openingskwartier.

Op het kwartier was Matondo opnieuw ontsnapt aan zijn bewakers en bewaarde hij het overzicht goed maar Deman twijfelde te veel oog in oog met Mignolet en liet de Brugse defenstie terugkeren. Ook aan het slot van de eerste helft kreeg Deman een uitstekende kans aangeboden door Matondo maar twijfelde de Cercle-aanvaller te veel.

© photonews

Wat kon Club daar tegenover zetten? Niet zo bijster veel. De druk op de bal en grinta was bij Cercle veel groter, ook de tweede bal was steevast voor de thuisploeg. Didillon moest twemaal redding brengen in de eerste helft op pogingan van Vormer en Vanaken.

Tweede helft

Club Brugge moest wat beter verzinnen in de tweede helft maar slaagde daar niet in. Na een tiental minuten in die tweede helft kwam Cercle zelfs 1-0 voor. Een vrije trap van Hotic raakte niet weggewerkt en kwam tot bij Miangue. Die trapte van dichtbij het openingsdoelpunt in doel.

De reactie van Club kwam er na een vrije trap, Didillon bracht redding. Ook op een kopbal van Rits reageerde de Franse doelman zeer attent.

Clement gooide met Bas Dost een extra spits tussen de lijnen om een nederlaag af te wenden. De Nederlander kwam echter amper in het stuk voor. Noa Lang was er vanuit een schuine hoek nog dichtbij en ook Hans Vanaken kon vanop zo'n twee meter niet scoren na geharrewar na een corner.

Bijna had Cercle de schaapjes helemaal op het droge maar Matondo zag zijn afstandsschot op de dwarsligger stranden. Als doelpuntenmaker lukte het hem niet maar in de 90e minuut lukte het Welshe flankspeler wel om dienst te doen als aangever. Matondo omspeelde twee Club-verdedigers en bediende dan de meegekomen Sousa om de 2-0 in doel te leggen.

Een unieke derbyzege voor Cercle Brugge tegen de grote buren van Club Brugge. Bij Club trekken ze met een serieuze kater het nieuwe jaar in. Bovendien krijgt Union de kans om 9 punten voorsprong te nemen. Cercle Brugge schuift op naar de 10e plek in het klassement.